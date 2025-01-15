15 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Premier Lig
22:30 Leicester City - Crystal Palace (beIN Sports MAX 2)
22:30 Newcastle United - Wolverhampton (beIN Sports 4)
22:30 Everton - Aston Villa (beIN Sports MAX 1)
23:00 Arsenal - Tottenham (beIN Sports 3)
Serie A
22:45 Inter - Bologna
Bundesliga
20:30 Bochum - St. Pauli
22:30 Werder Bremen - Heidenheim
22:30 Union Berlin - Augsburg
22:30 Stuttgart - RB Leipzig
22:30 Bayern Münih - Hoffenheim
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:05 Al Shabab Riyadh - Al Riyadh
18:30 Damac FC - Al Ettifaq
20:00 Al Kholood - Al Ahli Jeddah
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