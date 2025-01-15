  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol 15 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

15 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 08:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 Ocak Çarşamba günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22:30 Leicester City - Crystal Palace (beIN Sports MAX 2)

22:30 Newcastle United - Wolverhampton (beIN Sports 4)

22:30 Everton - Aston Villa (beIN Sports MAX 1)

23:00 Arsenal - Tottenham (beIN Sports 3)

Serie A

22:45 Inter - Bologna

Bundesliga

20:30 Bochum - St. Pauli

22:30 Werder Bremen - Heidenheim

22:30 Union Berlin - Augsburg

22:30 Stuttgart - RB Leipzig

22:30 Bayern Münih - Hoffenheim

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:05 Al Shabab Riyadh - Al Riyadh

18:30 Damac FC - Al Ettifaq

20:00 Al Kholood - Al Ahli Jeddah

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de stoper için yeni hedef!
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
DİĞER
Bir Gece Masalı'nın genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın! Güzelliğini meğer annesinden almış...
Beşiktaş'taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP'li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE 'PKK parkı'nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
G.Saray'dan 2 bomba birden! Dursun Özbek söz kesti
F.Bahçe'de Reguilon ilk sırada
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 15 Ocak Çarşamba 08:13
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 01:02
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 01:02
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 01:02
M.City yine puan kaybetti M.City yine puan kaybetti 01:02
N.Forest ile Liverpool yenişemedi N.Forest ile Liverpool yenişemedi 01:02
Daha Eski
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi 23:54
Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos... 23:54
G.Saray'dan Zinchenko bombası! G.Saray'dan Zinchenko bombası! 23:54
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 00:27
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 00:33
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 00:44