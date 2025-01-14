TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!
Al-Nassr, sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun kontratını uzatma kararı aldı. İşte Suudi Arabistan ekibinin ödeyeceği dev rakam. | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Portekizli yıldız futbolcu, Al-Nassr'da yıllık 200 milyon Euro kazanıyor. Bunun yanı sıra 60 milyon Euro da imaj hakları bulunuyor. Yeni sözleşmeyle birlikte bu rakamın da artacağı ifade edildi.
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