TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr, 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Suudi ekibinin, yıldız futbolcu ile 30 Haziran 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi