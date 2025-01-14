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Haberler Futbol TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

Al-Nassr, sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun kontratını uzatma kararı aldı. İşte Suudi Arabistan ekibinin ödeyeceği dev rakam. | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 21:17
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TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr, 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Suudi ekibinin, yıldız futbolcu ile 30 Haziran 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi

TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

Haberin detayında, 39 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Suudi kulübünden yıllık 200 milyon Euro'nun üzerinde kazanacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Cristiano Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!

Portekizli yıldız futbolcu, Al-Nassr'da yıllık 200 milyon Euro kazanıyor. Bunun yanı sıra 60 milyon Euro da imaj hakları bulunuyor. Yeni sözleşmeyle birlikte bu rakamın da artacağı ifade edildi.

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