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Haberler Futbol Highbury panteri

Highbury panteri

Arsenal’in ünlü stadında penaltılara giden maçta iki penaltı kurtaran ve oyunda da penaltıyı bertaraf eden milli kalecimiz Altay Bayındır “Futbolun Beşiğini” salladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Highbury panteri

İngiliz basını, Arsenal'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Federasyon Kupası 3. tur maçında penaltı atışları sonucunda 5-3'lük skorla eleyen Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ı karşılaşmanın kahramanı ilan etti. The Sun gazetesindeki haberde, "Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu" ifadesi kullanıldı. Mirror gazetesinde, "Andre Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair ısrarlı söylentiler vardı ancak Altay Bayındır, pazar günü bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü" yorumu yapıldı.

ALTAY İLK KALECİ OLMALI

BBC, Manchester United'ın galibiyetinde Altay Bayındır ön plana çıkarılarak "Altay Bayındır, 10 kişilik M. United'ın gerilimli kupa maçında Arsenal'a karşı alınan galibiyette parladı. Altay, Manchester'ın ilk kaleci tercihi mi olmalı?" ifadelerini kullandı.

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