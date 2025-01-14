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Dadaş’ın gençleri fırtına gibi
TFF U16 Gelişim Liginde mücadele eden Erzurumspor, aldığı başarılı skorlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Mavi beyazlı ekip, U16 Yaş Futbol Takımı, Trabzonspor'dan sonra Samsunspor'u da dize getirdi. Önceki hafta Trabzonspor'a yarım düzine gol atan Antrenör Savaş Başçoban'ın talebeleri, bu kez Samsun'u 3-1'lik skorla evine uğurladı.
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