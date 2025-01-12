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Haberler Futbol TFF o kararını geri çekti!

TFF o kararını geri çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etmişti. TFF gündem olan bu kararını geri çekti. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 12:16
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TFF o kararını geri çekti!

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ettiği kararı geri çekti.

Harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tutmuştu.

Talimatnameye, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." şeklindeki Geçici Madde 25 eklenmişti.

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