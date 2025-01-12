Tamworth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Tamworth - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Tamworth ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Tamworth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TAMWORTH - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Tamworth - Tottenham maçı 12 Ocak Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

TAMWORTH - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

The Lamb Ground Stadyumu'nda oynanacak Tamworth - Tottenham maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.