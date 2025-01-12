Hull City - Doncaster Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Hull City - Doncaster Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Hull City ile Doncaster Rovers karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Hull City - Doncaster Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

HULL CITY - DONCASTER ROVERS MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Hull City - Doncaster Rovers maçı 12 Ocak Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

HULL CITY - DONCASTER ROVERS MAÇI HANGİ KANALDA?

MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City - Doncaster Rovers maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.