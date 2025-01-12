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Haberler Futbol Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

FA Cup 3. tur maçında Arsenal - Manchester United karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in iki büyük takımının mücadele edeceği turda, nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FA Cup maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 14:00
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Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Arsenal - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in büyük takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Arsenal - Manchester United maçı 12 Ocak Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Manchester United maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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