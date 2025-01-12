Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Arsenal - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in büyük takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Arsenal - Manchester United maçı 12 Ocak Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Manchester United maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.