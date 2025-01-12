Altay Bayındır kalede devleşti! Önce penaltı kurtardı sonra...

İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Manchester United'da sahaya ilk 11'de çıkan Altay Bayındır maçın 72. dakikasında Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ın penaltı vuruşunda topu iki hamlede tutarak gole geçit vermedi..

Altay, Odegaard'ın penaltı vuruşunu müthiş çıkardı!❌ pic.twitter.com/Ya1GSKGf4h — TRT Spor (@trtspor) January 12, 2025

6 DAKİKA SONRA BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

Mücadelenin bu kez 79. dakikasında gelişen Arsenal atağında ceza sahasına kesilen topa Declan Rice bomboş yükselerek yakın mesafeden kafayı vurdu ancak Altay Bayındır bu pozisyonda da topu dışarı çelmeyi başardı.