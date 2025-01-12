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Haberler Futbol Altay Bayındır kalede devleşti! Önce penaltı kurtardı sonra...

Altay Bayındır kalede devleşti! Önce penaltı kurtardı sonra...

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Arsenal karşısında ilk 11'de sahaya çıktığı FA Cup maçında önce penaltı kurtardı kısa süre sonra da yakın mesafeden gole bir kez daha engel oldu. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:59 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 20:19
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Altay Bayındır kalede devleşti! Önce penaltı kurtardı sonra...

İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Manchester United'da sahaya ilk 11'de çıkan Altay Bayındır maçın 72. dakikasında Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ın penaltı vuruşunda topu iki hamlede tutarak gole geçit vermedi..

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Mücadelenin bu kez 79. dakikasında gelişen Arsenal atağında ceza sahasına kesilen topa Declan Rice bomboş yükselerek yakın mesafeden kafayı vurdu ancak Altay Bayındır bu pozisyonda da topu dışarı çelmeyi başardı.

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