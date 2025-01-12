12 Ocak Pazar günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Ocak Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Sivasspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

16:00 Trabzonspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Başakşehir - Galatasaray (beIN Sports 1)

19:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

1. Lig

13:30 Erzurumspor - Şanlıurfaspor (beIN Sport Max 1)

13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

16:00 Boluspor - Adanaspor (beIN Sport Max 1)

16:00 Amed SK - MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sport Max 2)

19:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

LaLiga

16:00 Las Palmas - Getafe (S Sport Plus)

18:15 Atletico Madrid - Osasuna (S Sport)

Serie A

14:30 Genoa - Parma (S Sport Plus, S Sport 2)

17:00 Venezia - Inter (S Sport Plus, S Sport 2)

20:00 Bologna - Roma (S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Napoli - Hellas Verona (S Sport Plus, S Sport 2)

Ligue 1

17:00 Le Havre - Lens (beIN Sports 4)

19:15 Montpellier - Angers (beIN Sports 4)

19:15 Toulouse - Strasbourg (beIN Sports Max 2)

22:45 PSG - St Etienne (beIN Sports 3)

Bundesliga

17:30 RB Leipzig - Werder Bremen (beIN Sports 3)

19:30 Augsburg - Stuttgart (beIN Sports 3)

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