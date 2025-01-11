Manchester City - Salford City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Manchester City - Salford City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Manchester City ile Salford City karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Manchester City - Salford City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CITY - SALFORD CITY MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Manchester City - Salford City maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - SALFORD CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Salford City maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.