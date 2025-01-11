Liverpool - Accrington Stanley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Liverpool - Accrington Stanley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Liverpool ile Accrington Stanley karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Liverpool - Accrington Stanley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
LIVERPOOL - ACCRINGTON STANLEY MAÇI NE ZAMAN?
FA Cup 3. turunda oynanacak Liverpool - Accrington Stanley maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.15'te başlayacak.
LIVERPOOL - ACCRINGTON STANLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak Liverpool - Accrington Stanley maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.