Chelsea - Morecambe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Chelsea - Morecambe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Chelsea ile Morecambe karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Chelsea - Morecambe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CHELSEA - MORECAMBE MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Chelsea - Morecambe maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

CHELSEA - MORECAMBE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Morecambe maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - MORECAMBE MAÇI CANLI İZLE