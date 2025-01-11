Bristol City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Bristol City - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Bristol City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Bristol City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BRISTOL CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?
FA Cup 3. turunda oynanacak Bristol City - Wolverhampton maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.
BRISTOL CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Ashton Gate Stadyumu'nda oynanacak Bristol City - Wolverhampton maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.