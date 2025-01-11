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Haberler Futbol Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Orubah ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 14:20
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Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Hilal Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve tivibu SPOR 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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