Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Hilal Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Hilal Riyadh maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve tivibu SPOR 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.