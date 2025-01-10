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Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu bu sezon başında transfer olduğu Portekiz devi Benfica'ya fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı. Attığı goller ve yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu için bugünlerde işler yolunda gitmiyor. Son olarak Kerem yeni takımında beklemediği bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:49
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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak sürpriz bir şekilde Benfica'nın yolunu tutmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

Futbolcu, yeni takımında kaydettiği goller ve yaptığı asistler ile büyük alkış almıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem Aktürkoğlu ise geçtiğimiz gün Portekiz basınında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

Benfica'nın Braga ile oynadığı Portekiz Kupası yarı final maçında Bruno Lage, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu yerine 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'u tercih etmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

Milli futbolcunun 65. dakikada yerine dahil olduğu Andreas Schjelderup performansıyla büyük beğeni topladı. NTV'nin A Bola'dan derlediği habere göre, Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup için en iyi opsiyonun kiralama formülü olduğu düşünülüyordu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu

Ancak Norveçli futbolcu, Braga maçındaki performansıyla takımda oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Benfica'nın bu performans sonrası Schjelderup'u takımda tutma kararı alması bekleniyor.

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