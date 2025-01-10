Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da keyfi kaçtı! Bunu hiç beklemiyordu
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu bu sezon başında transfer olduğu Portekiz devi Benfica'ya fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı. Attığı goller ve yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu için bugünlerde işler yolunda gitmiyor. Son olarak Kerem yeni takımında beklemediği bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. İşte tüm detaylar...
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Benfica'nın Braga ile oynadığı Portekiz Kupası yarı final maçında Bruno Lage, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu yerine 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'u tercih etmişti.
Milli futbolcunun 65. dakikada yerine dahil olduğu Andreas Schjelderup performansıyla büyük beğeni topladı. NTV'nin A Bola'dan derlediği habere göre, Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup için en iyi opsiyonun kiralama formülü olduğu düşünülüyordu.
Ancak Norveçli futbolcu, Braga maçındaki performansıyla takımda oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Benfica'nın bu performans sonrası Schjelderup'u takımda tutma kararı alması bekleniyor.
Haberde Andreas Schjelderup'un Kerem Aktürkoğlu'na rakip olabileceği ve milli futbolcunun yerini tehdit ettiği aktarıldı.
26 yaşındaki Kerem, Benfica'da şimdiye kadar 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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