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Haberler Futbol Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

FA Cup 3. tur maçında Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya gelecek. İki Premier Lig takımının mücadele edeceği turda, nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FA Cup maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:26 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:30
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Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Aston Villa - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Premier Lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ASTON VILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Aston Villa - West Ham United maçı 10 Ocak Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

ASTON VİLLA - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - West Ham United maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VİLLA - WEST HAM UNİTED MAÇI CANLI İZLE

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