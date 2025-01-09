Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Yarı Final

Real Madrid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Deportiva Minera'yı 5-0 yenen eflatun-beyazlılar, aynı başarıyı La Liga ekibine karşı da göstermek istiyor. Karşılaşmada Arda Güler'in şans bulup bulmayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

İspanya Kral Kupası maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera'ya konuk olan Real Madrid, 5-0'lık net bir galibiyet almıştı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Arda Güler ise takımının 2 golünü atarak, galibiyetin mimarlarından oldu. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan A Milli futbolcunun, Mallorca maçında şans bulup bulamayacağı maç saatinde belli olacak.