  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Yarı Final

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Yarı Final

Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig ekibi Deportiva Minera'yı 5-0 yenen eflatun-beyazlılar, etkili oyununu sürdürmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanırken, Arda Güler'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Süper Kupa final maçı hakkında merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Kupa Yarı Final

Real Madrid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Deportiva Minera'yı 5-0 yenen eflatun-beyazlılar, aynı başarıyı La Liga ekibine karşı da göstermek istiyor. Karşılaşmada Arda Güler'in şans bulup bulmayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

İspanya Kral Kupası maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera'ya konuk olan Real Madrid, 5-0'lık net bir galibiyet almıştı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Arda Güler ise takımının 2 golünü atarak, galibiyetin mimarlarından oldu. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan A Milli futbolcunun, Mallorca maçında şans bulup bulamayacağı maç saatinde belli olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen için Avrupa'yı sallayacak iddiası Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
DİĞER
MUHTEMEL 11'LER: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?
Suriye'de tokat yiyenler 'Acem'i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail
G.Saray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!
İlkay için geri sayım! Transfer tarihini duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United'da Graham Potter dönemi West Ham United'da Graham Potter dönemi 12:42
Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman? Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman? 12:39
Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? 11:57
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman? Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman? 11:35
G.Saray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca! G.Saray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca! 11:34
Osimhen için Avrupa'yı sallayacak iddiası Bunu kimse beklemiyordu Osimhen için Avrupa'yı sallayacak iddiası Bunu kimse beklemiyordu 11:16
Daha Eski
En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı 11:08
Çorum FK - Konyaspor ZTK maçı saat kaçta Çorum FK - Konyaspor ZTK maçı saat kaçta 11:02
Ediz Dzeko yolcu! Ediz Dzeko yolcu! 10:47
Gaziantep FK - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? 10:46
Cavaliers, Thunder'ın 15 maçlık serisini bitirdi Cavaliers, Thunder'ın 15 maçlık serisini bitirdi 10:33
Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta? Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta? 10:33