Fulham - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Fulham - Watford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Fulham ile Watford karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Fulham - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FULHAM - WATFORD MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Fulham - Watford maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

FULHAM - WATFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak Fulham - Watford maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM - WATFORD MAÇI CANLI İZLE