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Haberler Futbol Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:00
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Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Akhdoud ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Akhdoud maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor, Tabii ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇI CANLI İZLE

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