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Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid devreye girdi

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid devreye girdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan stoper konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nın 'alınmalı' dediği savunma oyuncusu için Real Madrid devreye girdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:12
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid devreye girdi

Fransa Ligue 1 ekipleriden Lens'in geçen sezon 100 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Abdukodir Khusanov, bir sezonluk performansıyla devlerin dikkatini çekti.


TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid devreye girdi

Kış transfer döneminin başında Özbek futbolcu Fenerbahçe ile anılmıştı. Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşme aşamasına geçilmemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid devreye girdi

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Real Madrid'in Khusanov için devreye girdi. Madrid'in yanı sıra Manchester City de 20 yaşındaki oyuncu için devrede.

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