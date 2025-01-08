TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid devreye girdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan stoper konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nın 'alınmalı' dediği savunma oyuncusu için Real Madrid devreye girdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Fransa Ligue 1 ekipleriden Lens'in geçen sezon 100 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Abdukodir Khusanov, bir sezonluk performansıyla devlerin dikkatini çekti.
Kış transfer döneminin başında Özbek futbolcu Fenerbahçe ile anılmıştı. Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşme aşamasına geçilmemişti.
İspanyol gazetesi AS'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Real Madrid'in Khusanov için devreye girdi. Madrid'in yanı sıra Manchester City de 20 yaşındaki oyuncu için devrede.
Real Madrid, istediği şartlara Lens'i ikna edebilirse genç futbolcuyu kadrosuna katacak.
Özbek oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
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