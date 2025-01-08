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Haberler Futbol Kırklarelispor - Bodrum FK maçı CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kırklarelispor - Bodrum FK maçı CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kırklarelispor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği kupa yarışında heyecan devam ederken Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kırklarelispor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 12:30
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Kırklarelispor - Bodrum FK maçı CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kırklarelispor - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçlarında 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Süper Lig ekibi Bodrumspor'u konuk edecek. Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kırklarelispor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor - Bodrum FK maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE👈

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