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Haberler Futbol Athletic Bilbao - Barcelona maçı CANLI İZLE | İspanya Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Barcelona maçı CANLI İZLE | İspanya Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa'da heyecan, Athletic Bilbao ile Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak maçta iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 15:30
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Athletic Bilbao - Barcelona maçı CANLI İZLE | İspanya Süper Kupa yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Athletic Bilbao ile Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Finale yükselmek isteyen iki takım da galibiyet için sahay çıkacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Prados; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Guruzeta.

Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Raphinha, Gavi, Fermin; Lewandowski.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda yapılacak organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Mallorca mücadele edecek. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 9 Ocak Perşembe günü Real Madrid ile Mallorca karşılaşacak. İspanya Süper Kupası Finali, 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

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