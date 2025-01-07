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Haberler Futbol İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif! Fatih Terim'e rakip oluyor

İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif! Fatih Terim'e rakip oluyor

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı. İşte o takım... | SON DAKİKA SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 15:36
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İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif! Fatih Terim'e rakip oluyor

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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