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Haberler Futbol Antalyaspor - Kocaelispor maçı CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Kocaelispor maçı CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Antalyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği kupa yarışında heyecan devam ederken Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00
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Antalyaspor - Kocaelispor maçı CANLI | Antalyaspor - Kocaelispor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçlarında Süper Lig ekibi Antalyaspor, 1. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk edecek. Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Kocaelispor maçı 7 Ocak Sal�� günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE👈

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