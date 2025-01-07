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Haberler Futbol Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI | Ankaragücü - İskenderunspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI | Ankaragücü - İskenderunspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Ankaragücü ile İskenderunspor kozlarını paylaşacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği kupa yarışında heyecan devam ederken Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00
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Ankaragücü - İskenderunspor maçı CANLI | Ankaragücü - İskenderunspor ZTK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - İskenderunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçlarında Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek. İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ-İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-İskenderunspor maçı 7 Ocak Salı günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉ANKARAGÜCÜ - İSKENDERUNSPOR MAÇI CANLI İZLE👈

Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, bu sezon grup aşamasına Bursa Nilüfer, Karşıyaka ve Menemen FK'yi mağlup ederek geldi.

2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor ise Tire 2021 FK ile Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u eleyerek gruplara yükseldi.

MKE Ankaragücü, grupta diğer maçlarını Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'la, İskenderunspor ise Trabzonspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacak.

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