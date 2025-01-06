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Haberler Futbol Fatih Terim Al Shabab'ta ilk maçına çıkıyor | Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Terim Al Shabab'ta ilk maçına çıkıyor | Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Ligde son 3 maçını da kazanamayan ve 6. sırada yer alan Al Shabab ile sadece 1 galibiyeti bulunan Al Feiha, Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Başarılı bir performans göstermeyi hedefleyen Terim'in öğrencileri, zor zamanlar geçiren rakibi karşısında yarı finale çıkan taraf olmak istiyor. Deyimli çalıştırıcının eksik oyuncular yerine kimi tercih edeceği ise merak ediliyor. Peki, Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in ilk maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 09:30
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Fatih Terim Al Shabab'ta ilk maçına çıkıyor | Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Shabab - Al Feiha maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

27 Aralık 2024 tarihinde Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, Suudi Arabistan'da Al Feiha karşısında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra deneyimli teknik direktör ile anlaşan Riyad takımı, ligde 23 puanla 6. sırada yer alıyor. Oynadığı son 3 maçı da kazanamayan Al Shabab'ın Fatih Terim yönetiminde nasıl bir performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kadroda önemli eksikler bulunurken, Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında kazanmak isteyen Terim'in öğrencileri, zor zamanlar geçiren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in ilk maçı hakkında öne çıkan notlar...

AL SHABAB - AL FEİHA MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Shabab ile Al Feiha 6 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

AL SHABAB - AL FEİHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim'in ilk sınavına çıkacağı Al Shabab - Al Feiha maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL SHABAB'DA 5 OYUNCU EKSİK

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Fatih Terim'i getiren Al Shabab'da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kalede ve hücum bölgesinde önemli oyuncuları eksik olan Riyad temsilcisinin Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. İşte Al Shabab'da sakat olan oyuncular:

-Seung-gyu Kim (Kaleci)

-Hussain Al-Sabiyani (Sol Bek)

-Yannick Carrasco (Sol Kanat)

-Fahad Al-Muwallad (Sağ Kanat)

-Abderrazak Hamdallah (Santrafor)

FATİH TERİM'İN TEK HEDEFİ GALİBİYET

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkacak Al Shabab hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncuların maçta oynaması beklenmezken, ilk sınavına çıkacak olan deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası maçında Al Feiha'yı konuk edecek. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Riyad temsilcisi, mücadeleyi kazanarak yarı finale çıkmayı hedefliyor.

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