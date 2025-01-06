Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

TFF 1. Lig

20:00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Premier Lig

23:00 Wolverhampton - Nottingham Forest

İtalya Süper Kupa Final

22:00 Inter - Milan

İspanya Kral Kupası (Son 32 Turu)

21:00 Deportiva Minera - Real Madrid

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