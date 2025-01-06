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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 08:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

TFF 1. Lig

20:00 Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Premier Lig

23:00 Wolverhampton - Nottingham Forest

İtalya Süper Kupa Final

22:00 Inter - Milan

İspanya Kral Kupası (Son 32 Turu)

21:00 Deportiva Minera - Real Madrid

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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