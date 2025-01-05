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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Ocak Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 07:45 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 08:00
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ocak Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 Bodrumspor - Kayserispor

19:00 Fenerbahçe - Hatayspor

TFF 1. Lig

13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor FK

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK

16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor

19:00 Adanaspor - Amed SK

Premier Lig

17:00 Fulham - Ipswich Town

19:30 Liverpool - Manchester United

Serie A

14:30 Monza - Cagliari

17:00 Lecce - Genoa

20:00 Torino - Parma

22:45 Roma - Lazio

Ligue 1

17:00 Angers - Brest

17:00 RC Strasbourg - Auxerre

17:00 Lens - Toulouse

22:45 Marsilya - Le Havre

Fransa Süper Kupa

19:30 PSG - Monaco

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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