Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ocak Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
16:00 Bodrumspor - Kayserispor
19:00 Fenerbahçe - Hatayspor
TFF 1. Lig
13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor FK
13:30 Bandırmaspor - Manisa FK
16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor
19:00 Adanaspor - Amed SK
Premier Lig
17:00 Fulham - Ipswich Town
19:30 Liverpool - Manchester United
Serie A
14:30 Monza - Cagliari
17:00 Lecce - Genoa
20:00 Torino - Parma
22:45 Roma - Lazio
Ligue 1
17:00 Angers - Brest
17:00 RC Strasbourg - Auxerre
17:00 Lens - Toulouse
22:45 Marsilya - Le Havre
Fransa Süper Kupa
19:30 PSG - Monaco
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