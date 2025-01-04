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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Ocak Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 09:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

19:00 Galatasaray - Göztepe (beIN Sports 1)

20:00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

1. Lig

13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Tottenham - Newcastle United

18:00 Crystal Palace - Chelsea

18:00 Southampton - Brentford

18:00 Bournemouth - Everton

18:00 Manchester City - West Ham United

18:00 Aston Villa - Leicester City

20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal

Serie A

17:00 Venezia - Empoli

20:00 Fiorentina - Napoli

22:45 Hellas Verona - Udinese

Ligue 1

19:00 Saint-Etienne - Reims

21:00 Lille - Nantes

23:00 Lyon - Montpellier

Portekiz - Premier Lig

21:00 Benfica - Sporting Braga

İngiltere - Championship

18:00 Hull City - Leeds United

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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