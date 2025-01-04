Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Ocak Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
4 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)
19:00 Galatasaray - Göztepe (beIN Sports 1)
20:00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)
19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Tottenham - Newcastle United
18:00 Crystal Palace - Chelsea
18:00 Southampton - Brentford
18:00 Bournemouth - Everton
18:00 Manchester City - West Ham United
18:00 Aston Villa - Leicester City
20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal
Serie A
17:00 Venezia - Empoli
20:00 Fiorentina - Napoli
22:45 Hellas Verona - Udinese
Ligue 1
19:00 Saint-Etienne - Reims
21:00 Lille - Nantes
23:00 Lyon - Montpellier
Portekiz - Premier Lig
21:00 Benfica - Sporting Braga
İngiltere - Championship
18:00 Hull City - Leeds United
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...