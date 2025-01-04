Benfica 1-2 Braga | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Süper Ligi)

Portekiz Süper Ligi'nin 17. haftasında Benfica, Braga'yı ağırladı. 3 puanı hanesine yazarak şampiyonluk liderliğe göz kırpmak isteyen Benfica, Braga karşısında 2-1 yenik düşerek yara aldı.
Mücadeleye ilk 11 başlayan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maçta skor katkısı sunamadı. Kerem, dakika 67'de yerini A. Schjelderup'a bıraktı.
Maçın gollerini Benfica'da dakika 78'de Cabral kaydederken Braga'da dakika 17'de F. Navarro ve dakika 40'da R. Bambu kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Benfica 3. sıradaki yerini korudu.