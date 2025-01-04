  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Benfica 1-2 Braga | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Süper Ligi)

Benfica 1-2 Braga | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Süper Ligi)

Portekiz Süper Ligi'nde Benfica, Braga'yı ağırladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11 başladığı mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 23:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica 1-2 Braga | MAÇ SONUCU - ÖZET (Portekiz Süper Ligi)

Portekiz Süper Ligi'nin 17. haftasında Benfica, Braga'yı ağırladı. 3 puanı hanesine yazarak şampiyonluk liderliğe göz kırpmak isteyen Benfica, Braga karşısında 2-1 yenik düşerek yara aldı.

Mücadeleye ilk 11 başlayan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maçta skor katkısı sunamadı. Kerem, dakika 67'de yerini A. Schjelderup'a bıraktı.

Maçın gollerini Benfica'da dakika 78'de Cabral kaydederken Braga'da dakika 17'de F. Navarro ve dakika 40'da R. Bambu kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Benfica 3. sıradaki yerini korudu.

Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt!
Şenol Güneş: Çok dağınık...
DİĞER
Dosta son öpücük! Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler: Benim kardeşimdi
Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
Göztepe'den G.Saray'a flaş gönderme:!
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona rahat turladı Barcelona rahat turladı 23:09
Göztepe'den G.Saray'a flaş gönderme:! Göztepe'den G.Saray'a flaş gönderme:! 23:03
Reis: "Takımımla gurur duyuyorum" Reis: "Takımımla gurur duyuyorum" 22:57
Arsenal'den kritik puan kaybı Arsenal'den kritik puan kaybı 22:47
Şenol Güneş: Çok dağınık... Şenol Güneş: Çok dağınık... 22:44
Serdar Saatçı: "Çok üzgünüz" Serdar Saatçı: "Çok üzgünüz" 22:38
Daha Eski
Banza: "Taraftarımızdan özür diliyorum" Banza: "Taraftarımızdan özür diliyorum" 22:33
Napoli'den üst üste 4. galibiyet Napoli'den üst üste 4. galibiyet 22:28
Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt! Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt! 22:27
Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor Karadeniz derbisinde kazanan Samsunspor 22:01
Stoilov: İkinci yarı biz daha iyiydik Stoilov: İkinci yarı biz daha iyiydik 21:56
Torreira: İkinci olan F.Bahçe ile... Torreira: İkinci olan F.Bahçe ile... 21:52