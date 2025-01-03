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Haberler Futbol Ön yargılar kırılacak

Ön yargılar kırılacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK’deki yeni sistemi TRT Spor’da anlattı. Gündoğdu, atamaların otomatik yapılacağı sistemin ön yargıları kıracağını dile getirdi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Ön yargılar kırılacak

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'da MHK'deki yeni sistem hakkında konuştu. Gündoğdu; "Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı" sözlerini sarfetti.

YABANCI İÇİN KARAR TFF YÖNETİM KURULUNDA

Gündoğdu sözlerinin devamında; "TFF başkanımız kulüplere, 'Bütün hakemleri siz atayabilirsiniz. Siz tamamen yeni hakemlik sisteminde söz sahibi olun.' dedi. Kulüpler bu teklifi kabul etti. Yabancı VAR hakemi için karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda. Şu anki düzende TFF Yabancı Hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. Merkez Hakem Kurulu'nun talebiyle yönetim kuruluna gidecek" ifadelerini kullandı.

20. HAFTADA YENİ SİSTEM BAŞLAYACAK

FERHAT GÜNDOĞDU: "Danışma kurulu olarak adlandırdığımız o geçiş sürecindeki işleri denetleyecek kişilerin ikisini Süper Lig kulüpleri, 1'ini 1. Lig kulüpleri ve iki kişiyi de TFF belirleyecek. Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Kulüpler Birliği başkanımız da söyledi. Belki 20. hafta olmaz, biraz daha da ileriye ertelenebilir. İki hafta içinde olması muhtemel."Danışma kurulunun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var. Hedefimiz Danışma Kurulu göreve başladıktan sonra atamaların otomatik yapılacağı bir sisteme geçmek."

KAOS YAŞIYORUZ

"6 ayda bir MHK Başkanı'nın değiştiği bir sistemde hakem performansını konuşmak hakemlere büyük haksızlık. Aynı hakem performansıyla devam edersek yeni sistemin gelmesi çok bir şeyi değiştirmeyecek diyorsunuz. Doğrudan bir şeyin değişmesini ben de beklemiyorum. Pek çok kaos yaşıyoruz ama bunu sadece bugün yaşamıyoruz. Geçmişten gelen bir şey bu. Hakem performanslarındaki gelişim henüz beklene seviyede değil."

ŞİRKETLEŞME...

"İdeal düşünülen ve ön görülen sistem şirketleşme. Bu şirketleşme ancak TFF tarafından bir genel kurulla tüzük değişikliği yapılınca oluyor. İç tüzük değişikliğiyle bu sistemi uygulayabiliyoruz. Bu federasyon tarafı için böyle. Kulüpler Birliği yasal düzenlemeye kendileri çalışacaklar."

SİSTEM ELEŞTİRİLİYOR

"20. haftadan itibaren otomatik atama sistemini kullanacağız. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem çok eleştiriliyor. Bu kabul da görmüyor ve istenmeyen adam oluyoruz."

HER HAKEM BİR MAÇA ÇIKACAK

"Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak. Bu sistemle tüm ön yargılar kırılacak."

KONUŞMALARI CANLI VERELİM

Gündoğan, "VAR kayıtlarında montaj olduğu iddia ediliyor?" sorusuna "Buna sadece gülüyorum. Benim önerim hakem incelemeye gittiğinde konuşmaları canlı olarak verelim. Bunu Danışma Kurulu'na önereceğim" diye yanıt verdi.

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