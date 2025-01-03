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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak Cuma günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Ocak Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Alanyaspor - Konyaspor (beIN Sports 2)

20:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Kocaelispor - Iğdır FK (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Valencia - Real Madrid

İtalya - Süper Kupa Yarı Final

22:00 Juventus - Milan

Ligue 1

23:00 Nice - Rennes

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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