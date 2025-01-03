Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
3 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Konyaspor (beIN Sports 2)
20:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Kocaelispor - Iğdır FK (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Valencia - Real Madrid
İtalya - Süper Kupa Yarı Final
Ligue 1
23:00 Nice - Rennes
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