Real’de yeni trent

Sezon başında Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak dünyada ses getiren Real Madrid, devre arasında bir bomba daha patlatma hedefinde... Carvajal'ın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sağ bek pozisyonda problem yaşayan İspanyol devi, Liverpool'dan ayrılmak isteyen ve sözleşmesini uzatmayan Trent Alexander Arnold için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arnold için 20 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardı.

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İngiliz oyuncunun Real Madrid'de oynamak istemesi eflatun-beyazlıların elini güçlendiriyor. Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Trent Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool'la 23 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol atarken 10 da asist yaptı. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan Trent, duran topları da ustaca kullanıyor. Liverpool'un yıldız sağ beki sezon sonunda bedelsiz kaybetmek yerine 20 milyon euroluk teklifi kabul edeceği belirtildi.