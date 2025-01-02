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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak Perşembe günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 2 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 09:40
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İtalya - Süper Kupa Yarı Final

22:00 Inter - Atalanta

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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