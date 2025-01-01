Süper Lig ne zaman başlıyor? Bu hafta maç var mı? | TRENDYOL SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 17. hafta maçlarının ardından devre arasında giren takımlar yaklaşık 10 gündür hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin üst ve alt sıralarında devam ederken futbolseverler, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunu sormaya devam ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig 3 Ocak Cuma günü başlıyor. 10 günlük aranın ardından, yeni yılın ilk lig maçlarında Rizespor ile Beşiktaş, Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin alt ve üst sıralarını ilgilendiren karşılaşmalar saat 20.00'de başlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

17. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte devre arasında giren takımlar, bu hafta oynanacak maçlarla 18. haftaya başlayacak. Heyecan kaldığı yerden devam ederken, Trendyol Süper Lig 18. hafta fikstürü de belli oldu:

3 Ocak Cuma: Rizespor - Beşiktaş (20:00)

3 Ocak Cuma: Alanyaspor - Konyaspor (20:00)

4 Ocak Cumartesi: Adana Demirspor - Başakşehir (13:30)

4 Ocak Cumartesi: Antalyaspor - Eyüpspor (16:00)

4 Ocak Cumartesi: Galatasaray - Göztepe (19:00)

4 Ocak Cumartesi: Samsunspor - Trabzonspor (20:00)

5 Ocak Pazar: Kasımpaşa - Gaziantep FK (13:30)

5 Ocak Pazar: Bodrumspor - Kayserispor (16:00)

5 Ocak Pazar: Fenerbahçe - Hatayspor (19:00)