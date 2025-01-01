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Ronaldo'dan sonrası yok!
Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu ayrıldığı takımlar dolduramadı. Futbola Suudi Arabistan'da devam eden 39 yaşındaki futbolcudan sonra eski takımları Juventus ve Manchester United'da hat-trick yapan oyuncu çıkmadı. Ronaldo İtalya'ya 2021'de, ManU'ya ise 1 sene sonra veda etmişti.
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