Bright Osayi-Samuel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osayi-Samuel kariyer

Fenerbahçe'nin sevilen futbolcularından biri olan Osayi-Samuel, son haftaların gündem oyuncusu olmaya devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerin başında gelen başarılı futbolcu, gündem olmayı sürdürüyor. Genç oyuncunun, sarı-lacivertlilerle sözleşme görüşmesinde sıcak saatler yaşanırken, "Osayi-Samuel kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları merak ediliyor. İşte Osayi-Samuel'in kariyeri hakkında merak edilenler...

OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

Bright Osayi-Samuel, Nijerya'nın Okjia kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte İspanya'ya göç eden başarılı futbolcu, ardından Londra'da yaşamaya başladı.

OSAYI-SAMUEL KAÇ YAŞINDA?

Fenerbahçe'nin sevilen futbolcularından biri olan Osayi-Samuel 26 yaşındadır. 31 Aralık 1997 doğumlu olan Nijeryalı oyuncu, uzun süredir Türkiye'de top koşturmaktadır.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İSTATİSTİKLERİ

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve taraftarın gönlünde taht kuran Bright Osayi-Samuel'in istatistikleri merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde ilk maçını Rizespor karşısında oynayan Nijeryalı futbolcu, ilk golünü ise Hatayspor karşısında attı. 4,5 sezondur Fenerbahçe'de top koşturan Osayi-Samuel, Vitor Pereira yönetiminde sağ bek oynamaya başladı. Bu pozisyonda gösterdiği başarılı performans ile ilk 11'in vazgeçilmezi olan 26 yaşındaki Osayi-Samuel'in kariyeri ise şöyle:

Fenerbahçe: 157 maç - 7 gol - 14 asist QPR: 115 maç - 13 gol - 12 asist Blackpool: 79 maç - 5 gol - 8 asist

OSAYI-SAMUEL FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel ile henüz resmi sözleşme imzalamamasının camiada bir panik havası oluşturduğu belirtildi. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Nijeryalı futbolcunun adının Galatasaray ile anılması ise merak konusu uyandırdı.