2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör
2024 yılı son bulurken, dünyada en fazla gelişim gösteren teknik direktörler açıklandı. Gelecek vadeden çalıştırıcıların arasında bir de Türk teknik direktör yer aldı. İşte o isim... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 16:13
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3- Claudio Giraldez - Celta Vigo
4- Carles Martinez - Toulouse
5- Raffaele Palladino - Fiorentina
6- Eric Roy - Brest
7- Fabian Hürzeler - Brighton
8- Lars Friis - Sparta Prag
9- Arda Turan - Eyüpspor
10- Luke Williams - Swansea
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