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Haberler Futbol 2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

2024 yılı son bulurken, dünyada en fazla gelişim gösteren teknik direktörler açıklandı. Gelecek vadeden çalıştırıcıların arasında bir de Türk teknik direktör yer aldı. İşte o isim... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 16:13
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2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

TransferRoom, 2024 yılında, dünya çapında en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktörü açıkladı. Listede tek Türk antrenör yer aldı. İşte 2024'te en çok gelişim gösteren 10 teknik direktör:

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

1- Nicky Hayen - Club Brugge

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

2- Enzo Maresca - Chelsea

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

3- Claudio Giraldez - Celta Vigo

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

4- Carles Martinez - Toulouse

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

5- Raffaele Palladino - Fiorentina

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

6- Eric Roy - Brest

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

7- Fabian Hürzeler - Brighton

2024 yılının en çok gelişim gösteren teknik direktörleri açıklandı! İşte listedeki tek Türk antrenör

8- Lars Friis - Sparta Prag

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