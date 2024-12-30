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Haberler Futbol Fatih Terim: Vazgeçmeyeceğiz

Fatih Terim: Vazgeçmeyeceğiz

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, “Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. En iyisini yapacağız” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Fatih Terim: Vazgeçmeyeceğiz

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Fatih Terim, ilk açıklamalarını yaptı. Burada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Tecrübeli teknik adam, "Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor. Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımını eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce" dedi.

İKİ KİŞİYE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Al Shabab ile ilk andan itibaren birbirlerini çok iyi anladığını söyleyen Terim, "Çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık. Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

TERİM: ÇOK HEYECANLIYIM

Yeni bir sayfa açtığını söyleyen Terim, "Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak" dedi. Terim, konuşmasının ardından sözlerini "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.

BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak Hamza Hamzaoğlu, takımlarının bundan sonra kendini farklı bir şekilde izlettireceğini söyledi. Fatih Terim ile birlikte ilk kez bir kulüp takımında görev alacakları belirten Hamzaoğlu, "2- 2,5 yıl aradan sonra tekrar başladım. Hocama da buradan teşekkür etmek istiyorum. Beni yanında düşünmesi ve bu yola benimle çıkmak istemesi, benim için her şeyden çok daha kıymetli. İnşallah yeni başarıları hep beraber yaşarız" dedi.

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