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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 30 Aralık Pazartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 30 Aralık Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Aralık Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 09:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 30 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22:45 Aston Villa - Brighton (beIN Sports Max 1)

22:45 Ipswich Town - Chelsea (beIN Max Sports 4)

23:00 Manchester United - Newcastle (beIN Sports 3)

Serie A

20:30 Como - Lecce (S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Bologna - Hellas Verona (S Sport Plus, S Sport 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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