Sporting CP - Benfica | CANLI (Portekiz Ligi)

Portekiz Ligi'nde 16. hafta heyecanı devam ederken Sporting CP ve Benfica karşı karşıya geliyor. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, deplasmanda Sporting'i mağlup ederek zirveye yerleşmek istiyor.

Lig'de 1. sırada bulunan Porto 40 puana sahipken Benfica 38 puan ile 2. ve Sporting CP 37 puan ile 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Sporting maçı kazanması durumunda averajla birinci sıraya yerleşecek.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting CP - Benfica maçı 29 Aralık Pazar günü saat 23:30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI İLK 11'LERİ

Sporting: Israel, Quaresma, Diomande, St. Juste, Catamo, Morita, Hjulmand, Matheus, Trincao, Quenda, Gyökeres

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Amdouni