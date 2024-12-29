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Haberler Futbol Hamza Hamzaoğlu, Suudi Arabistan Pro Lig için iddialı

Hamza Hamzaoğlu, Suudi Arabistan Pro Lig için iddialı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak Hamza Hamzaoğlu, takımlarının bundan sonra kendini farklı bir şekilde izlettireceğini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:20
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Hamza Hamzaoğlu, Suudi Arabistan Pro Lig için iddialı

Hamza Hamzaoğlu, Al-Shabab'ın Katar'ın başkenti Doha'daki kampında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "2-2,5 yıl aradan sonra tekrar başladım. Hocama da buradan teşekkür etmek istiyorum. Beni yanında düşünmesi ve bu yola benimle çıkmak istemesi, benim için her şeyden çok daha kıymetli. İnşallah yeni başarıları hep beraber yaşarız." dedi.

Fatih Terim ile birlikte ilk kez bir kulüp takımında görev alacakları belirten Hamzaoğlu, "Daha önce kulüp takımlarında beraber çalışamamıştık, hep milli takımda birlikte çalışmıştık. İnşallah bir kulüp takımında yeni bir heyecanla, yeni hedeflere mutlu ve keyifli bir şekilde ilerleriz. En önemlisi futbolun iyi taraflarını ortaya koyan güzel bir takım olmak. İnşallah yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in dünyada ilgi gördüğünü dile getiren Hamzaoğlu, kendilerinin de farklı bir tecrübe yaşayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Dünya gözünü bu tarafa doğru çevirdi. Belki Avrupa'ya alternatif bir lig olarak Suud Arabistan Ligi'ni gösterebiliriz. Çünkü bütün yıldız oyuncular burada toplandı. Çok iyi kadrolara sahip çok iyi takımlar var. Biz de burada çok farklı bir deneyim yaşayacağız. Zaten hocam birçok yeri gördü. Biz de onun sayesinde burayı tecrübe etmiş olacağız. Sonuçta biz hayat boyu futbola hizmet etmek için yola çıktık. Buradaki edineceğimiz tecrübeler de bizim için önemli olacak."

Ekip olarak doğru bir kulübe geldiklerini aktaran Hamzaoğlu, "Suudi Arabistan Ligi çok keyifli bir lig, bütün dünya ilgiyle izliyor. Al-Shabab da bundan sonra kendini farklı bir şekilde izlettirecek diye düşünüyorum. Çok doğru bir kulübe geldiğimizi düşünüyorum. Oyuncuları izledik, analizlerine baktık, maçlarını seyrettik. Birbirine çok kaynaşmış ve birbirlerini seven bir grup olduklarını gördük. İnşallah biz de destek olup onlarla beraber keyifli bir zaman geçireceğiz." diye konuştu.

AL-SHABAB LİGDE 6. SIRADA BULUNUYOR

Bu sezon 13. haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'inde 23 puan toplayan Al-Shabab, 6. sırada yer alıyor.

Suudi Arabistan ekibi, Türkiye'de iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira yönetiminde oynadığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Portekizli teknik adam ile 19 Aralık'ta yollarını ayıran Al-Shabab, 27 Aralık'ta Fatih Terim ile anlaşmaya vardı. Al-Shabab'da Terim'in yardımcılıklarını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin üstlenecek.

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