Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Aralık Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

17:30 Leicester City - Manchester City (beIN Sports 3)

18:00 Crystal Palace - Southampton (beIN Max Sports 2)

18:00 Tottenham - Wolverhampton (beIN Sports 2)

18:00 Fulham - Bournemouth (beIN Sports Max 1)

18:00 Everton - Nottingham Forest (beIN Sports 4)

20:15 West Ham United - Liverpool (beIN Sports 3)

Serie A

14:30 Udinese - Torino (S Sport Plus, S Sport 2)

17:00 Napoli - Venezia (S Sport Plus, S Sport 2)

20:00 Juventus - Fiorentina (S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Milan - Roma (S Sport Plus, S Sport 2)

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