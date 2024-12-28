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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Aralık Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Serie A

17:00 Empoli - Genoa (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

17:00 Parma - Monza (EXXEN, S Sport Plus, S Sport)

20:00 Cagliari - Inter (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Lazio - Atalanta (EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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