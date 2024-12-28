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Haberler Futbol Al Shabab'ın maçları ne zaman? Fatih Terim'in ilk rakibi kim? | Al Shabab fikstürü

Al Shabab'ın maçları ne zaman? Fatih Terim'in ilk rakibi kim? | Al Shabab fikstürü

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'inde mücadele eden Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu. Sosyal medya hesabından anlaşmayı duyuran Arap takımı, "Merhaba İmparator" yazısı ile Fatih Terim'i açıkladı. Paylaşımın ardından Al Shabab hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, takım kadrosu ve değeri hakkında incelemelerini sürdürüyor. Özellike Fatih Terim'in ilk maçını heyecanla bekleyen taraftarlar, "Al Shabab'ın maçları ne zaman?" sorusunu arama motorlarına sormaya devam ediyor. Peki, Fatih Terim'in ilk maçı ne zaman? İşte Al Shabab fikstürü...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:30
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Al Shabab'ın maçları ne zaman? Fatih Terim'in ilk rakibi kim? | Al Shabab fikstürü

Fatih Terim, uzun süren sessizliğin ardından Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden takım ile 6 aylık sözleşme imzalayan Terim'in nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Anlaşmanın ardından Al Shabab kadrosuna bakan futbolseverler, ligdeki sıralamayı da inceledi. 13 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Al Shabab 6. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Arap takımının önümüzdeki maçları ise dikkat çekiyor. Peki, Al Shabab'ın maçları ne zaman? Fatih Terim'in ilk rakibi kim? İşte Al Shabab fikstürü hakkında öne çıkan detaylar...

AL SHABAB'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

AL SHABAB FİKSTÜRÜ

Al Shabab - El Feiha ( 6 Ocak 2025)

El-Ehli - Al Shabab (10 Ocak 2025 - Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupas / Çeyrek Final)

Al Shabab - Al-Riyadh (15 Ocak 2025)

El Ittihad - Al Shabab (22 Ocak 2025)

Al Shabab - El Feiha (27 Ocak 2025 - Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupas / Çeyrek Final)

El İttifak - Al Shabab (31 Ocak 2025)

Al Shabab - Al-Khaleej (6 Şubat 2025)

Al Shabab - El Kadisiyah (13 Şubat 2025)

Al Taawon - Al Shabab (22 Şubat 2025)

Al Raed - Al Shabab (25 Şubat 2025)

Al Shabab - Damak FC (28 Şubat 2025)

Al Nassr - Al Shabab (6 Mart 2025)

Al Shabab - Al Orubah (13 Mart 2025)

Al Wehda - Al Shabab (04 Nisan 2025)

Al Shabab - Al Kholood (10 Nisan 2025)

Al Shabab - Al Akhdoud (17 Nisan 2025)

El Hilal - Al Shabab (22 Nisan 2025)

El Fetih - Al Shabab (1 Mayıs 2025)

Al Shabab - El-Ehli (8 Mayıs 2025)

Al-Riyadh - Al Shabab (14 Mayıs 2025)

VITOR PEREİRA YERİNE FATİH TERİM

İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'ın başına geçen Vitor Pereira, Al Shabab ile yollarını ayırmıştı. Portekizli çalıştırıcı yerine teknik direktör bakan Suudi Arabistan takımı ise 71 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaştı.

"HOŞ GELDİN İMPARATOR"

Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile anlaştıklarını açıklayan Al Shabab, "Hoş geldin İmparator" yazılı açıklama ile video paylaştı.

FATİH TERİM SÖZLEŞME DETAYLARI

Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim'in Suudi Arabistan takımını 6 ay çalıştıracağı öğrenildi. Kontratta uzatma opisyonunun yer alacağı belirtilirken, Fatih Terim'in 6 ay için toplam 1.6 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.

FATİH TERİM'İN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Al Shabab ile yeni bir maceraya yelken açan Fatih Terim'in yardımcıları ise Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin olacak.

AL SHABAB BAŞKANINDAN SICAK KARŞILAMA

Al Shabab ile sözleşme imzalamak için Doha'ya giden Fatih Terim, genç başkanı Mohamad Almunajem tarafından oldukça sıcak karşılandı. Terim'e övgü dolu ifadeler kullanan Almunajem'in, "Benden genç görünüyorsunuz" demesi üzerine ortamda kahkaha sesleri yükseldi.

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