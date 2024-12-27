Sezon sonu devrim

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF-Kulüpler Birliği'nin yeni hakemlik sistemine geçilmesi konusunda yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Ferhat Gündoğdu, şunları söyledi:

SADECE SÜPER VE 1. LİG İÇİN YAPILACAK

Önce İngiltere ve Almanya modelleri yerinde, İspanya ve Portekiz'deki uygulamalarının da incelemelerini yaptık. Geldiğimiz noktada şirketleşme modelinin daha iyi olacağı yönündeki örneklerle karşılaştık ve bunu da TFF yönetimimize raporladık. Bugün de bunu Kulüpler Birliği'ne sunduk. Öncelikle bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Şu an MHK, hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa bu kurulun yönlendirmesiyle yönetiyor."

MHK, ARTIK KULÜPLERE DEVREDİLİYOR

Günümüzde tartışmaların odağında hakemler olduğu için. Bu hakemlik sistemi içerisinde kulüplerin olması da bu işin doğasında var. TFF yönetimi açısından da bunu içselleştirmek çok kolay oldu. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevlerini yapacak, bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkla yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyelerini iletecekler. Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor."

İKİ YÖNLÜ YÖNETİM SİSTEMİ

Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu'na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak. Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak."