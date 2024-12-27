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Haberler Futbol Fatih Terim'in yeni takımı Al Shabab kaçıncı sırada? Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? | Al Shabab kadrosu

Fatih Terim'in yeni takımı Al Shabab kaçıncı sırada? Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? | Al Shabab kadrosu

Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile anlaşmaya vardı. Panathinaikos'taki görevinin ardından yeni bir maceraya yelken açan Terim, Arap takımı tarafından resmen açıklandı. Wolverhampton ile anlaşan Vitor Pereira'nın görevden ayrılmasının ardından yerine gelen 71 yaşındaki çalıştırıcı, yeni başarılara imza atmak istiyor. Gustavo Cuellar, Yannik Carrasco, Daniel Podence ve Robert Kenan gibi futbolcuların yer aldığı takımda nasıl bir formasyonun olacağı ise merak ediliyor. Peki, Al Shabab kaçıncı sırada? Al Shabab kadrosu nasıl? İşte Al Shabab kadro değeri hakkında merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:00
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Fatih Terim'in yeni takımı Al Shabab kaçıncı sırada? Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? | Al Shabab kadrosu

Panathinaikos'taki görevinden ayrılmasının ardından uzun süren sessizliğini bozan Fatih Terim, Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile anlaştı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Arap takımı, Wolverhampton'a giden Vitor Pereira'nın yerini deneyimli teknik adamla doldurdu. Sözleşme detaylarının açıklanmasının ardından futbolseverler, Al Shabab hakkında birden fazla detayı araştırmaya başladı. Yannik Carrasco, Robert Kenan, Daniel Podence ve Gustavo Cuellar gibi isimlerin olduğu takımda 71 yaşındaki Terim'in nasıl bir formansyonu tercih edeceği ise merak ediliyor. Peki, Shabab kaçıncı sırada? Al Shabab kadrosu nasıl? İşte Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? Detaylar haberimizde...

FATİH TERİM'DEN 6 AYLIK SÖZLEŞME

Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile anlaşan deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, 6 aylık sözleşmeye imza attı.

AL SHABAB KAÇINCI SIRADA?

Cristiano Ronaldo, Benzema ve Kante gibi yıldız isimlerin mücadele ettiği Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yer alan Al Shabab 6. sırada yer alıyor. Vitor Pereira yönetiminde sezona başlayan ancak deneyimli çalıştırıcının Wolverhampton'a gitmesinin ardından göreve Fatih Terim'i getiren Al Shabab, 13 hafta sonunda; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Gustavo Cuellar, Yannik Carrasco, Daniel Podence ve Robert Kenan gibi önemli futbolculara sahip olan Al Shabab'ın kadro değeri 43 milyon Euro.

AL SHABAB KADROSU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Shabab'ın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Seung-gyu Kim, Mohammed Al-Absi, Abdullah Al-Mayouf, Mohammed Al-Otaibi, Mohammed Al-Hakim

Defans: Robert Kenan, Wesley Hoedt, Nader Al-Sharari, Mohammed Al-Shwirekh, Hussain Al-Sabiyani, Mohammed Harbush, Nawaf Al-Gulaymish

Orta saha: Gustavo Cuellar, Majed Omar Kanabah, Giacomo Bonaventura, Musab Al-Juwayr, Younes Al-Shanqeeti, Cristian Guanca, Fares Owais, Yannick Carrasco, Daniel Podence, Fahad Al-Muwallad, Mohamed Al-Thani, Nawaf Al-Sadi

Forvet: Abderrazak Hamdallah, Haroune Camara, Majed Abdullah, Hamad Al-Khorayef

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