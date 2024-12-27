2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark
Forbes Dergisi, 2024 yılının en çok para kazanan futbolcularını açıkladı. Listede ilk sırada yer alan Cristiano Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi'ye attığı fark dudak uçuklattı. İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları... | Son dakika spor haberleri
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8- Mohamed Salah: 53 milyon dolar
7- Vinicius Jr: 55 milyon dolar
6- Erling Haaland: 60 milyon dolar
5- Kylian Mbappe: 90 milyon dolar
4- Karim Benzema: 104 milyon dolar
3- Neymar: 110 milyon dolar
2- Lionel Messi: 135 milyon dolar
1- Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar
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