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Haberler Futbol 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

Forbes Dergisi, 2024 yılının en çok para kazanan futbolcularını açıkladı. Listede ilk sırada yer alan Cristiano Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi'ye attığı fark dudak uçuklattı. İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:16
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2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

Forbes, 2024'ün en çok kazanan futbolcularını derledi. İlk 10 sıra şöyle oluştu:

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

10- Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

9- Sadio Mane: 52 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

8- Mohamed Salah: 53 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

7- Vinicius Jr: 55 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

6- Erling Haaland: 60 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

5- Kylian Mbappe: 90 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

4- Karim Benzema: 104 milyon dolar

2024 yılının en çok kazanan futbolcuları açıklandı! Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye dev fark

3- Neymar: 110 milyon dolar

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