Pereira’nın yerine Terim

Panathinaikos'tan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi... Suudi Arabistan basınına göre; Al Shabab Kulübü, teknik direktörlük için Fatih Terim'e resmi teklifte bulundu. Yine aynı haberde Al Shabab'ın Terim ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Al Shabab FC'yi son olarak çalıştıran Vitor Pereira, İngliiz kulübü Wolverhampton ile anlaşmıştı. Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 22 puanla 6. sırada yer alıyor. Türk Futbol tarihine adını yazdıran Terim kariyerinde; Ankaragücü, Göztepe, G.Saray, Milan ve Panathinaikso'un yanı sıra A Milli Takımımızı da çalıştırdı.